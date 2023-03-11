Мужчину из Ижевска осудили за ложное сообщение о террористическом акте

Срок условный. Фото: Марченко И.

В Ижевске за ложное сообщение об акте терроризма осудили мужчину. Об этом сообщает Пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Хулиган позвонил в единую дежурно-диспетчерскую службу и сказал, что в городе скоро произойдет террористический акт. Причастность мужчины к этому преступлению выявили сотрудники УФСБ и МВД региона.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.

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