Дорожные службы Ижевска занялись расчисткой дождеприемных решеток и аварийным ремонтом дорог

Фото: Олег Бекмеметьев @bekmemetev_oleg

В связи с потеплением в Ижевске дорожные службы мобилизовали на расчистку дождеприемных решеток и аварийного ремонта дорог. Об этом в соцсетях сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Сейчас подрядчики уже очистили решетки на таких улицах как Автозаводская, Спортивная, Союзная, Петрова, Восточная, Революционная, 9-я Подлесная и т.д. Другие улицы очистят в течение выходных и следующих будних дней. Это необходимо для обеспечения оттока талой воды.

Помимо луж на дорогах образовались еще и ямы. Это связано с цикличным переходом температуры из плюса в минус и обратно. Чтобы решить проблему исчезнувшего асфальта, на улицы Ижевска вышли бригады с техникой по замесу асфальтобетонной смеси. Ремонт ям временный. Когда наступят благоприятные погодные условия все дороги города отремонтируют основательно. С таким ремонтом уже прошлись по улицам Чугуевского, 10 лет Октября, Славянская, Воткинское шоссе и Набережной.

Напомним, после первого весеннего потепления Ижевске превратился в настоящую полосу препятствий с лужами и гололедицей. «Комсомолка» подготовила репортаж с фотографиями «поплывшего» города.

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