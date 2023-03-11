Гороскоп на день: 12 марта Тельцы узнают что-то важное, а Раки попадут под влияние окружающих

Любой день можно наполнить теплом Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска раскрыла, что ждет нас завтра, 12 марта.

ОВЕН

Кто-то может неверно понять ваши слова. Но не стоит зацикливаться на этом. Смело двигайтесь вперед.

ТЕЛЕЦ

Вам расскажут какую-то очень важную информацию. Поначалу она может показаться недостоверной, но потом вы поймете ее цену. Поэтому держите ушки на макушке.

БЛИЗНЕЦЫ

Вы без труда справитесь со всеми, даже самыми серьезными проблемами. Главное будьте настойчивее и настройтесь на позитив.

РАК

Сегодня вы легко поддаетесь влиянию окружающих людей. И как назло справиться с задачами в одиночку не получится. Не стесняйтесь и попросите, чтобы на вас меньше давили.

ЛЕВ

Таланты окружающих смогут вас очень удивить. Но не стоит им завидовать. Ничто не приходит из ниоткуда. Все способности — это время и усердие. Разве не лучше вдохновиться чужим успехом, а потом достигнуть еще большего?

ДЕВА

Весь день проходит в какой-то спешке, а вы крутитесь как белка в колесе. А куда вы так торопитесь? Остановитесь на секунду и насладитесь моментом.

ВЕСЫ

Если в чем-то переборщите, это обязательно принесет вам неприятности. Так что следите за своими словами и поступками.

СКОРПИОН

Удача ведет вас за ручку по тропе успеха. Ваша главная задача – не отставать от нее. И тогда сегодня точно произойдет судьбоносное событие.

СТРЕЛЕЦ

Ваша сила заключена в вашем умении находить подход к другим людям. Усмирите эмоции и спокойно обговорите все конфликты. Так вы не только сможете найти компромисс, но и завоюете уважение окружающих.

КОЗЕРОГ

Притормозите! В своем деле из акулы вы превращаетесь в упертого барана. Стоит задуматься о поведении. А не то кто-то обязательно возьмет вас за рога и направит в совсем не то русло.

ВОДОЛЕЙ

День хорошо подходит для общения со старшими и пожилыми людьми. Не стоит думать, что раз они родились в другом поколении, то совсем ничего не знают о сегодняшней жизни. На самом деле это общение многому вас научит.

РЫБЫ

Если у вас есть идея, то поспешите ее реализовать. Не нужно откладывать на потом. Вы сами знаете, как это бывает. Сначала «сделаю это завтра», потом «на следующей неделе», затем «в другом месяце». И так «потом» плавно превращается в «никогда». Поставьте себе цель и начните действовать!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

По городу – вплавь и с ледорубом: Ижевск превратился в полосу препятствий

С 13 марта в Ижевске поменяется расписание автобуса №12

В добрые руки: Из-за сноса дома на улице Бородина в Ижевске несколько кошек остались без хозяев