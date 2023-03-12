Погода в Ижевске на день: до +4 и мокрый снег

В Ижевске температура уйдет в плюс Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! Сегодня воскресенье, 12 марта. По традиции начнем этот день с прогноза погоды.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха поднимется до +2…+4 градусов. Прогнозируется переменная облачность. Днем местами пройдет небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с.

Местами по Удмуртской республике ожидается резкое похолодание на 5 градусов и более.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, как улицы Ижевска превратились в полосу препятствий из-за ухода температуры «в плюс».

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