По факту падения снега с крыши на трехлетнюю девочку возбуждено уголовное дело

Девочку эвакуировали в Ижевск. Фото: прокуратура Удмуртии

После падения снега с крыши на трехлетнюю девочку следователи Можги возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, ночью 10 марта в банном комплексе под сход снега с крыши попал ребенок. Девочка получила травмы. Сначала ее госпитализировали в местную районную больницу, а затем эвакуировали в РДКБ в Ижевске. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опросили очевидцев. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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