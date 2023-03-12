411 нарушений во дворах выявили в Ижевске по «зимним составам»

Уборкой снега занимаются УК или ТСЖ Фото: Диля Ахмадишина

С 1 декабря административная инспекция города проверила 2467 объектов на нарушения по «зимним составам». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

В городе напомнили правила, по которым должны следить за придомовой территорией:

– Дворники обязаны чистить снег раз в трое суток. Тротуары нужно убирать «под скребок» до 10 утра, во время снегопада – через 12 часов с момента его окончания;

– Тротуары обрабатываются не позднее трех часов с момента образования наледи;

– Снег нельзя держать под окнами первых этажей, на детских площадках и коммуникациях. За дополнительную плату его можно вывозить;

– Очистку крыш производить регулярно, но козырьки балконов – обязанность жильцов.

Всего выявили 411 нарушений на придомовых территориях, за которые отвечает управляющая компания. 257 из них связаны с уборкой снега и наледью.

115 нарушений выявили в связи с сосульками с снежными навесами на крышах. Еще 39 раз зафиксировали складирование снега в неположенных местах.

В 326 случаях «управляйки» и ТСЖ устранили нарушения. По остальным делам ведут административное производство. Штрафы для граждан составляют 1500–4000 рублей, для должностных лиц – 7000–15000 рублей, для юрлиц – от 20 до 100 тысяч рублей.

За последнюю неделю проверили 550 объектов. Обнаружили:

– 56 нарушений с уборкой снега;

– 29 нарушений из-за снежных навесов на кровлях;

– 7 случаев складирования снега в неположенных местах.

Жаловаться на состояние придомовой территории можно в УК или ТСЖ, а также в службу 072 (с мобильного – 998-072).

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