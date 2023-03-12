Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 марта 2023 5:56

Количество фальсифицированной молочной продукции в Удмуртии выросло в 2,8 раз

В 73% случаев ее привезли из других регионов
Анастасия Захарова
Молоко фальсифицируют растительными жирами

Молоко фальсифицируют растительными жирами

Фото: Архив КП

В Удмуртии в 2,8 раз увеличилось количество молочной продукции, фальсифицированной растительными жирами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

73% такой «молочки» привезли из других регионов, в 27% случаев речь идет о местном производителе.

В социальных учреждениях выявили три пробы фальсифицированной молочки: сливочное масло из Татарстана и Екатеринбурга, а также сгущенка из Москвы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Глазове задержали мужчину за хранение наркотиков

Мужчину из Ижевска осудили за ложное сообщение о террористическом акте

Резинки, фото и барабаны: Чем увлекаются известные люди республики в свободное от работы время