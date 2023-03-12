Количество фальсифицированной молочной продукции в Удмуртии выросло в 2,8 раз

Молоко фальсифицируют растительными жирами
Фото: Архив КП
В Удмуртии в 2,8 раз увеличилось количество молочной продукции, фальсифицированной растительными жирами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.
73% такой «молочки» привезли из других регионов, в 27% случаев речь идет о местном производителе.
В социальных учреждениях выявили три пробы фальсифицированной молочки: сливочное масло из Татарстана и Екатеринбурга, а также сгущенка из Москвы.
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