Количество фальсифицированной молочной продукции в Удмуртии выросло в 2,8 раз

Молоко фальсифицируют растительными жирами Фото: Архив КП

В Удмуртии в 2,8 раз увеличилось количество молочной продукции, фальсифицированной растительными жирами. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев.

73% такой «молочки» привезли из других регионов, в 27% случаев речь идет о местном производителе.

В социальных учреждениях выявили три пробы фальсифицированной молочки: сливочное масло из Татарстана и Екатеринбурга, а также сгущенка из Москвы.

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