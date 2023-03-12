Брак жительницы Удмуртии с иностранцем признали недействительным

Супруги даже не жили вместе Фото: Архив КП

В Глазове аннулировали брак местной жительницы и иностранца. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Супруги не жили вместе ни до, ни после заключения брака. Цели создать семью молодые люди не преследовали. Гражданин другой страны вступил в брак, чтобы упростить получение гражданства.

Прокурор обратился с иском признать брак недействительным. Запись акта гражданского состояния аннулировали.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Количество фальсифицированной молочной продукции в Удмуртии выросло в 2,8 раз

В добрые руки: Из-за сноса дома на улице Бородина в Ижевске несколько кошек остались без хозяев

Дорожные службы Ижевска занялись расчисткой дождеприемных решеток и аварийным ремонтом дорог