Деревянный дом 1935 года постройки сгорел в Воткинском районе Удмуртии

Пожар произошел в деревне Гамы Воткинского района Фото: Мария Бакланова

В деревне Гамы Воткинского района загорелись дом 1935 года и надворные постройки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Происшествие случилось около 14:00 накануне, 11 марта. К моменту приезда пожарных здания горели открытым огнем.

Площадь пожара составила 147 кв. м. По предварительным данным, причиной стали нарушения при монтаже газового оборудования.

МЧС напоминает, что работать с приборами могут только специалисты. Мебель и другие предметы должны находиться от газового оборудования на расстоянии 20 см и более. Кран с голубым топливом после использования необходимо закрывать плотно и до конца.

Также спасти жизнь в случае происшествия может пожарный извещатель.

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