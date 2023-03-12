Усиление ветра прогнозируют в Ижевске 13 марта

Прогнозируется усиление юго-западного ветра Фото: Константин ИВШИН

13 марта в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Порывы могут достигать 15–17 м/с. Днем также возможно налипание мокрого снега и гололед.

Администрация Ижевска сообщает, что дорожные службы переведут на усиленный режим работы. Горожан просят быть внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно дальних.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

По городу – вплавь и с ледорубом: Ижевск превратился в полосу препятствий

Утечка на водопроводе на улице Ленина в Ижевске локализована

Прошла проверка по ситуации с вернувшимся в Пулково самолетом «Санкт-Петербург – Ижевск»