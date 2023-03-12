Усиление ветра прогнозируют в Ижевске 13 марта

Прогнозируется усиление юго-западного ветра
Фото: Константин ИВШИН
13 марта в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Порывы могут достигать 15–17 м/с. Днем также возможно налипание мокрого снега и гололед.
Администрация Ижевска сообщает, что дорожные службы переведут на усиленный режим работы. Горожан просят быть внимательными и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, особенно дальних.
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