Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 марта 2023 13:21

Специалист рассказал об опасности использования смартфонов во время зарядки

Заряжать гаджеты стоит без чехла
Анастасия Захарова
Смартфоны стоит использовать, когда они не заряжаются

Смартфоны стоит использовать, когда они не заряжаются

Фото: Архив КП

Во время зарядки смартфон не стоит использовать. Об этом сообщает RT (18+) со ссылкой на специалиста по кибербезопасности Андрея Масаловича.

«Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», – рассказал эксперт.

При этом можно, например, совершить один звонок.

Также Андрей Масалович советует не заряжать устройство в чехле, чтобы избежать излишнего нагрева.

При падении смартфона стоит проверить, не появились ли трещины на батарее. Она должна быть оригинальной, как и зарядка.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утечка на водопроводе на улице Ленина в Ижевске локализована

411 нарушений во дворах выявили в Ижевске по «зимним составам»

Брак жительницы Удмуртии с иностранцем признали недействительным