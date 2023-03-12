Специалист рассказал об опасности использования смартфонов во время зарядки

Смартфоны стоит использовать, когда они не заряжаются Фото: Архив КП

Во время зарядки смартфон не стоит использовать. Об этом сообщает RT (18+) со ссылкой на специалиста по кибербезопасности Андрея Масаловича.

«Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например игры», – рассказал эксперт.

При этом можно, например, совершить один звонок.

Также Андрей Масалович советует не заряжать устройство в чехле, чтобы избежать излишнего нагрева.

При падении смартфона стоит проверить, не появились ли трещины на батарее. Она должна быть оригинальной, как и зарядка.

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