Девочку-подростка 2005 года рождения ищут в Ижевске

Пропавшую девочку ищут в Ижевске. Фото: поисково-спасательный отряд «Регион 18»

В Ижевске с 11 марта разыскивают Скокову Светлану 2005 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18».

Девочка ушла из дома с улицы Ухтомского в неизвестном направлении и не возвращалась.

Приметы: рост 160 см. Одета в синюю шапку, черную куртку, голубые джинсы, бордовые кроссовки. С собой взяла черную сумку.

Куда обращаться: в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или на горячую линию отряда 8-951-195-29-71.

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