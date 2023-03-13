Погода в Ижевске на день: 13 марта пасмурно и +2 °С

Ожидается потепление Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 13 марта. В столице республики в течение дня ожидается пасмурная погода, возможен снег с дождем. Об этом сообщает Удмуртский гидрометцентр.

Днем столбик термометра не поднимется выше +2 °С. Ветер западный 4-7 м/с. Ночью похолодает до -5 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 742 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 87%, магнитное поле спокойное.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Утечка на водопроводе на улице Ленина в Ижевске локализована

411 нарушений во дворах выявили в Ижевске по «зимним составам»

Брак жительницы Удмуртии с иностранцем признали недействительным