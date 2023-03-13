Житель Удмуртии осужден за смертельное ДТП

Приговор в законную силу не вступил Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Алнашского района Удмуртии предстал перед судом и был признан виновным за смертельное ДТП, которое произошло в августе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным следствия, летом прошлого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мотоцикла вместе с пассажиром. Во время движения он не справился с управлением и съехал с дороги, врезавшись в припаркованный автомобиль. Пассажир мотоцикла во время столкновения вылетел со своего места. От полученных травм он скончался в реанимации.

Суд приговорил водителя к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии. А также лишил подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

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