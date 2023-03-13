В Удмуртии согласован план по тушению лесных пожаров на 2023 год

В рамках соглашений можно будет использовать дополнительно еще 351 еденицу техники Фото: Мария Бакланова

Подготовка к пожароопасному сезону идет полным ходом. Так, на сайте главы и правительства региона появилось сообщение о согласованном плане по тушению лесных пожаров на 2023 год.

Министр природы и охраны окружающей среды Денис Удалов отметил, что вся необходимая документация уже утверждена. Так, в 2023 году на работы по противодействию возгораниям в лесах Удмуртии будет использоваться 738 единиц техники.

Кроме этого в рамках специальных соглашений, во время тушения можно будет задействовать дополнительно 351 единицу спецтехники.

«Для осуществления лесной охраны из средств федерального бюджета планируется закупка 6 автомобилей. А на базе республиканского учреждения «Удмуртлес» будет действовать 26 лесопожарных станций укомплектованных личным составом, пожарной техникой и иным противопожарным оборудованием в полном соответствии с нормами, установленными Правительством. Лесопожарные формирования распределены по территории республики с учетом прибытия к месту возможного лесного пожара в течение одного часа», – говорится в сообщении.

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