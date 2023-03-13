В здании кафе «Кинза» на Пушкинской улице в Ижевске произошел пожар

Эвакуировали 9 человек. Фото: скриншот из видео
13 марта примерно в 9:04 в Ижевске загорелось кафе «Кинза» по адресу пушкинская, 268. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Фото: Сергей Грачев
Как отмечают очевидцы, сейчас на месте работают экстренные службы. На фотографиях и видео с места происшествия можно увидеть скорую помощь.
Из здания эвакуировали 9 человек. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства возгорания неизвестны.
В своей группе ВКонтакте сеть хинкальных сообщила, что этот грузинский дом временно не будет работать «по техническим причинам».
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