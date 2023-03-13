Гороскоп на день: 14 марта Тельцам важно не оказаться за чертой, а у Дев идеальное время для нового романа

Звезды подготовили для вас много сюрпризов Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил на 14 марта прогноз для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам стоит сосредоточить свое внимание на самом главном и не распыляться на ненужное. Всю приходящую информацию лучше фиксировать, иначе есть шанс все забыть. Не стоит рассчитывать только на свои силы.

Телец

Вы ходите по краю и знаете об этом. Стоит быть предельно внимательными, что не оказаться за чертой. Не стоит доказывать никому и ничего – все равно все останутся при своем мнении.

Близнецы

Прислушивайтесь к голосу разума, не доверяйте эмоциям. Обращайте внимание на те знаки, которые подкидывает вам Судьба. Внимательно отнеситесь к своему здоровью.

Рак

Если у вас есть четкий план выхода из сложной ситуации, так следуйте ему. Звезды предупреждают о каком-то событии, которое может стать для Раков судьбоносным.

Лев

Эмоциональный день. Вас будет кидать из стороны в сторону, эйфория будет сменяться полной апатией ко всему. Просто примите это к сведению – дальше будет проще!

Дева

Идеальный день, чтобы одиноким Девам познакомиться со своей второй половинкой. Возможно, тот самый человек всегда был рядом с вами, просто внимательно приглядитесь к окружению.

Весы

Весы, на работе не будьте альтруистами. Делайте только то, что входит в ваши обязанности. Звезды подсказывают Весам, что сейчас лучшее время для налаживания долгосрочных отношений.

Скорпион

Ваша упертость может сыграть против вас. Будьте гибче, подстраивайтесь под обстоятельства, тогда ваши планы будут исполнены так, как вы изначально задумали.

Стрелец

Ответственно отнеситесь к порученным заданиям, от этого зависит ваша дальнейшая судьба на этом отрезке времени. Давайте себе отдыхать и расслабляться, используйте каждую минуту для общения с близкими.

Козерог

В этот день вероятность получения не очень позитивной новости очень велика. Стоит сохранять спокойствие и «не терять лицо» в сложившейся ситуации.

Водолей

Водолеи, проявляйте творчество в любой ситуации! Ваш нестандартный подход поможет обойти острые углы и найти верное решение. Не забывайте вносить в отношения некую приятную и неожиданную перчинку.

Рыбы

Будьте внимательны к мелочам. Вы можете упустить то, что сыграет значимую роль в будущем. Спуститесь с небес на землю и расставьте свои денежные приоритеты.

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