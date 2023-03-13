Пожарный автомобиль сбил 18-летнюю девушку и опрокинулся

Пожарная машина ехала на вызов. Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

13 марта, примерно в 11:40 на улице 1 мая в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртию.

Недалеко от дома №152 пожарный автомобиль сбил 18-летнюю девушку. 37-летний водитель двигался задним ходом. Отметим, что пожарные ехали на выезд с включенными сигнальными огнями.

После этого машина опрокинулась. Девушка получила незначительные травмы.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пик паводка в Удмуртии в 2023 году ожидается с 15 по 24 апреля

Причиной пожара в кафе «Кинза» в Ижевске стало горение в вентиляции

В Удмуртии подешевели огурцы и картофель