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НовостиОбщество14 марта 2023 2:40

Погода в Ижевске на день: 14 марта в городе облачно и до -2°С

Делимся прогнозом на вторник
Софья Кель
Весна уже на пороге

Весна уже на пороге

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра остановится на уровне −2°...0°С. Ветер западный со скоростью 5,1 м/с. Ночью пойдет снег с дождем, а температура останется прежней.

Хорошего вам дня!

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