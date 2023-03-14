Погода в Ижевске на день: 14 марта в городе облачно и до -2°С

Весна уже на пороге Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра остановится на уровне −2°...0°С. Ветер западный со скоростью 5,1 м/с. Ночью пойдет снег с дождем, а температура останется прежней.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пик паводка в Удмуртии в 2023 году ожидается с 15 по 24 апреля

Причиной пожара в кафе «Кинза» в Ижевске стало горение в вентиляции

В Удмуртии подешевели огурцы и картофель