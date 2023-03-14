Погода в Ижевске на день: 14 марта в городе облачно и до -2°С

Весна уже на пороге
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра остановится на уровне −2°...0°С. Ветер западный со скоростью 5,1 м/с. Ночью пойдет снег с дождем, а температура останется прежней.
Хорошего вам дня!
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пик паводка в Удмуртии в 2023 году ожидается с 15 по 24 апреля
Причиной пожара в кафе «Кинза» в Ижевске стало горение в вентиляции
В Удмуртии подешевели огурцы и картофель