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НовостиОбщество14 марта 2023 5:25

РКДЦ Минздрава Удмуртии задолжал поставщикам 450 тысяч рублей

В дело вмешалась прокуратура
Софья Кель
После вмешательства прокуратуры задолженность погасили

После вмешательства прокуратуры задолженность погасили

Фото: Мария Бакланова

Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртии не платил поставщикам по муниципальным контрактам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Предприниматели выполнили свои обязательства в полном объеме. Но медучреждение не оплатило из услуги. Общая сумма задолженности превысила 450 тыс. рублей.

Руководителю медицинского учреждения внесли представление. После вмешательства ведомства задолженность погасили.

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