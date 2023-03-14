12 новых машин поступили в автопарк скорой помощи в Удмуртии

Фото: телеграм-канал Александра Бречалова @brechalov

На днях автопарк скорой помощи Удмуртии пополнился на 12 новых машин. Об этом в своих соцсетях сообщил глава региона Александр Бречалов.

В том числе 6 машин марки «ГАЗ» и 6 «УАЗ-ов». Внутри каждого автомобиля имеется необходимое оборудование. В том числе аппараты ИВЛ, кислородные ингаляторы, дефибрилляторы и электрокардиографы.

Две машины отправятся в Воткинск и Шаркан. Другие 10 авто будут работать в централизованной Службе скорой медпомощи. Тем не менее они будут выезжать на вызовы в районы.

Сейчас в автопарке региона есть 262 автомобиля. Отметим, что более 70% машин из этого числа «моложе» 5 лет.

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