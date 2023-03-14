Мужчина из Удмуртии запинал до смерти сожительницу

Уголовное дело направили в суд Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Кизнерском районе за убийство сожительницы осудят 55-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

В декабре 2022 года пара находилась дома и выпивала. Сожители поссорились. И тогда мужчина как минимум 6 раз ударил женщину ногой в область грудной клетки. Так он сломал ей несколько ребер. В результате женщина погибла от тяжелого травматического шока.

Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека» передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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