Шесть участков дорог отремонтируют в Ижевске по нацпроекту в 2024 году

Уже составили список объектов на 2025-2027 гг. Фото: Алена Селезнева

В 2024 году в Ижевске отремонтируют 6 участков дорог. Списком поделился глава города Олег Бекмеметьев.

Подрядчики возьмутся за работу на ул. Автозаводская от ул. 10 лет Октября до ул. Петрова, ул. 9-я Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Металлургов, ул. К.Маркса от ул. Чугуевского до пер. Ястребовский. Кроме того обновят еще участки дорог на ул. Красная от ул. Ленина до ул. Пастухова и пр. Копровый от ул. Автозаводская до Воткинского шоссе, а также дорогу от ул. Пойма до микрорайона «Бригада Самолет».

Все работы будут проводить в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Список согласовали с общественниками и направили в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии для представления его в федеральном ведомстве. Кроме того, уже составили и передали на рассмотрение предварительный список объектов на 2025-2027 гг.

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