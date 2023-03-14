Гороскоп на день: 15 марта Рыбы попробуют месть на вкус, а Тельцы – удачу

Удивительное рядом Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Велика вероятность выгодной сделки. Для принятия важного решения обратитесь к звездам за советом. Именно ночь станет для вас прекрасным временем для принятия важных решений.

ТЕЛЕЦ

Страх перед будущем стихнет, как только вы найдете в себе силы поработать над собой. Проявите решимость, и удача сама придет в руки.

БЛИЗНЕЦЫ

Память о тяжелом прошлом мешает вашему разуму обрести желаемую свободу. Расслабьтесь. Сегодня отличный день, чтобы поддаться течению реки времени.

РАК

Пора выбраться из плена желаний, вернее самой эгоистичной их части. Счастье, о котором поет ваша душа, совсем для вас не счастье. Пора взглянуть на мир открытыми глазами.

ЛЕВ

Любая инициатива может быть наказуема. Не стремитесь прыгнуть выше головы и выставить себя в выгодном свете. Обман легко раскроют.

ДЕВА

Любые желания можно воплотить в реальность, если не разменивать их на мелочи. Двигайтесь постепенно, и подарки судьбы не заставят себя долго ждать.

ВЕСЫ

Стоит быть осторожнее с финансами. Звезды советуют повременить с любыми серьезными покупками. Велика вероятность чрезмерных трат на то, что вам совсем не нужно.

СКОРПИОН

Принятие решений будет даваться нелегко. Вы встали на распутье. Внимательно прислушайтесь к своему сердцу. Счастье где-то близко.

СТРЕЛЕЦ

Будьте внимательны. Мир замрет вокруг вас лишь на мгновение. Успейте совершить выгодную сделку.

КОЗЕРОГ

Желание наслаждений не принесет в вашу жизнь ничего хорошего. Звезды советуют вам воздержаться от запланированных свиданий. Займитесь саморазвитием.

ВОДОЛЕЙ

Материальные блага как никогда нужны вам. Но не спешите идти за ними. Этот путь приведет вас к тупику и выгоранию. Проявите терпение.

РЫБЫ

Болезненный разрыв не даст вашему сердцу разрушиться. Боль пройдет, оставив место холоду. Трезвый расчет поможет вам получить удовлетворение от мести.

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