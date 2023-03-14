Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ижевске

Женщину госпитализировали. Фото: ГИБДД Удмуртии

14 марта, примерно в 15:35 на перекрестке улиц Ленина-М. Горького в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

При повороте налево 50-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» сбил женщину 1937 г.р на пешеходном переходе. Отметим, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Фото: ГИБДД Удмуртии

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению она скончалась в больнице. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства ДТП уточняются. Движение транспорта на этом участке временно затруднено.

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