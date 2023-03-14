Пожар на ТЭЦ-2 в Ижевске локализовали

Фото: МЧС Удмуртии

14 марта в 13:19 на ТЭЦ-2 по адресу ул. Воткинское шоссе, 284 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарных происходило горение трансформатора и масла в обволовании на открытой площадке. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м.

Пожар локализовали в 13:41. Для ликвидации привлечены 52 человека и 16 единиц техники. Подробности и обстоятельства произошедшего не уточняются.

По словам специалистов, угрозы отключения электричества в городе нет. О наличии пострадавших не сообщается.

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