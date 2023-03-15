В Удмуртии задержали 28-летнего мужчину за мошенничество со ставками на спорт

Мужчина обманывал людей в социальных сетях. Фото: архив

В Удмуртии полиция задержала мужчину, который подозревается в мошенничестве со ставками на спорт. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Им оказался 28-летний житель Вавожского района. Молодой человек представлялся букмекером в социальных сетях и рассказывал, что у него есть информация по договорным спортивным матчам.

Он предлагал людям сделать ставки, но не за бесплатно, а за проценты от выигрыша. После того как потерпевшие переводили ему деньги, он исчезал.

Полиция установила, что мужчина был причастен к 7 подобным преступлениям. Общий ущерб составил почти 1.800.000 рублей.

Возбуждены уголовные дела.

За данное преступление предусмотрено ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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