Пожар на ТЭЦ-2 в Ижевске потушили

Пострадавших нет. Фото: МЧС Удмуртии

В 16:08 спасатели Ижевска объявили полную ликвидацию пожара на ТЭЦ-2. Об этом сообщает пресс-служба МВд Удмуртии.

Напомним, в 13:19 на теплоэлектроцентрали загорелись трансформатор и масло в обволовании. Через 20 минут пожарным удалось локализовать возгорание.

К счастью, обошлось без жертв. Отключения электроэнергии и теплоснабжения в Ижевске не будет.

К тушению пожара привлекли 52 человека и 16 ед. техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются. Сейчас на месте происшествия работают специалисты пожарной лаборатории и дознаватели.

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