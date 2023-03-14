Чиновницу из органа опеки в Удмуртии отправили в колонию за получение взяток

Приговор в законную силу не вступил Фото: Мария Бакланова

В Воткинске за взяточничество осудили экс-начальницу органа опеки и попечительства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С 2017 по 2022 гг. женщина брала взятки от сотрудников местных агентств недвижимости за ускорение подготовки и получение разрешений на сделки с имуществом несовершеннолетних. Таким образом она обогатилась на 315 тысяч рублей.

Суд приговорил женщину к 6 годам лишения свободы, а также запретил занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Исполнение наказания отсрочили до достижения ребенка экс-чиновницы 14 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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