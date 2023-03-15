Две легковушки загорелись в Ижевске 14 марта

Владельцы машин не пострадали Фото: Мария Бакланова

14 марта в Ижевске загорелись две машины. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Первое возгорание произошло в 16:37 в 5 м от Промышленной улицы. Из-за разгерметизации топливной системы загорелась «Ауди». Пламя повредило моторный отсек.

В 22:24 на Пушкинской улице загорелся «БМВ». Повреждена внутренняя отделка машины на 1,5 кв.м. По предварительным данным, машина загорелась из-за замыкания электропроводов приборной панели.

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