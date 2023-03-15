Дорожные дефекты устранили на 12 улицах в Ижевске за минувшие сутки

Планируется ввести в работу асфальтовый завод
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
За последние сутки дорожные службы Ижевска отремонтировали дорожные дефекты на общей площади 198 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Планируется ввести в работу асфальтовый завод. Это позволит увеличить объемы аварийного ремонта. Отметим, что эти меры временные. Ремонт дорог начнется с наступлением благотворительных погодных условий.
Дорожники побывали на улицах 9-я Подлесная, Ленина, Московская, Новоажимова, Областная, Орджоникидзе, Пойма, Союзная, Карлутской набережной, Южной набережной, Воткинском шоссе и в проезде Копровый.
Напомним, сегодня днем из-за ям на улице Ленина в Ижевске 7 машин пробили шины. Одна из водителей поделилась видео с места происшествия. Сейчас владельцы авто составляют коллективную жалобу.
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