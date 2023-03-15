Двух мужчин из Ижевска осудили за проведение азартных игр

Мужчин оштрафовали Фото: Константин ИВШИН

В Ижевске за организацию азартных игр осудили двух местных жителей. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда.

В январе 2022 года мужчины открыли казино на улице Ленина. Там они установили компьютеры, за которыми сидели посетители подпольного азартного клуба. Через интернет они играли в запрещенные игры. Клуб закрыли в октябре.

Во время судебного заседания ижевчане признали вину в полном объеме. В качестве наказания суд оштрафовал каждого из мужчин на 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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