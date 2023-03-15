Учеников двух школ в Ижевске распределят по другим учреждениям на время капремонта

Ученики вернутся в свои школы в декабре. Фото: yandex.ru

В Ижевске подписали контракты на капитальные ремонты школы №63 и хореографического лицея №95. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Ремонт начнется сразу после того, как начнутся весенние каникулы. Подрядчики обновят входные группы, фундамент, двери, инженерные системы и лестницы. Особое внимание уделят безопасности. Здесь заменят пожарную сигнализацию, систему оповещения и видеонаблюдение, а также сделают пост охраны.

На эти цели из федерального бюджета выделили 107,8 млн рублей. Ремонт пройдет в рамках программы «Модернизация школьных систем образования».

На время ремонта школьников отправят на учебу в другие школы. Из школы №63 ученики 2-4 классов пойдут на занятия в школу №28, а учащиеся 1, 5-11 классов – в школу №67. Школьники из хореографического лицея №95 отправят в школу №60.

Ремонт планируют закончить в декабре.

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