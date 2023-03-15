Сотрудника муниципального предприятия в Ижевске обвиняют в получении взяток

Устанавливаются все обстоятельства преступления Фото: Константин ИВШИН

Сотрудника одного из ижевских муниципальных предприятий обвиняют во взяточничестве . Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Директор коммерческой организации дал мужчине деньги. За это он должен был помочь и закрыть глаза на нарушения при приемке товарно-материальных ценностей. А также он покровительствовал при заключении договоров.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

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