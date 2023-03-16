Погода в Ижевске на день: 16 марта пасмурно и +5 °С

Ожидается потепление Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня четверг, 16 марта, и пришла пора наслаждаться весенним теплом. В столице Удмуртии в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем столбик термометра поднимется до +5 °С. Ветер южный 3-4 м/с. Ночью похолодает до 0 °С.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 751 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха 62%, магнитное поле неустойчивое.

Хорошего вам дня!

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