5 новых школ будут строить в Удмуртии в 2023 году

Новые школы будут отвечать всем современным стандартам.
Фото: Амир Закиров
В 2023 году в Удмуртии планируется завершение строительства 3 школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Также в этом году начнется строительство общеобразовательной и коррекционной школ в Ижевске, и будет рассмотрена возможность постройки школы в Хохряках.
Помимо этого, в Удмуртии начнется строительство поликлиники в Сарапуле и продолжится возведение пяти врачебных амбулаторий в Алнашском, Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Сарапульском районах республики.
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