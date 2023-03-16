5 новых школ будут строить в Удмуртии в 2023 году

Новые школы будут отвечать всем современным стандартам. Фото: Амир Закиров

В 2023 году в Удмуртии планируется завершение строительства 3 школ. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Также в этом году начнется строительство общеобразовательной и коррекционной школ в Ижевске, и будет рассмотрена возможность постройки школы в Хохряках.

Помимо этого, в Удмуртии начнется строительство поликлиники в Сарапуле и продолжится возведение пяти врачебных амбулаторий в Алнашском, Воткинском, Завьяловском, Малопургинском, Сарапульском районах республики.

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