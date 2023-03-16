Неизвестные подожгли нежилой дом на улице Максима Горького в Ижевске

Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры Фото: Мария Бакланова

15 марта, примерно в 23:40 в нежилом восьмиквартирном деревянном доме на улице М. Горького в Ижевске произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

На первом этаже дома загорелась квартира. Пламя повредило внутреннюю отделку квартиры на 8 кв.м.

По данным спасателей, квартира загорелась из-за неосторожности неизвестных, которые проникли в дом. Отметим, что доступ в него свободный.

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