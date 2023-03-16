Гороскоп на день: 17 марта у Близнецов осуществится давняя мечта, а Скорпионов очарует противоположный пол

Доверьтесь судьбе Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска открыла тайну, что же ждет представителей каждого знака зодиака 17 марта.

ОВЕН

Самостоятельно справиться с задачами сегодня не получится. Но и помощи просить вам не хочется. В итоге получится завал.

ТЕЛЕЦ

Не стоит принимать участие в общественных мероприятиях, как бы ни давили на вашу совесть. Поверьте, будет лучше, если вы останетесь дома.

БЛИЗНЕЦЫ

В этот день может реализоваться давняя мечта Близнецов. Главное – быть готовым к осуществлению своего желания.

РАК

Стоит налечь на овощи и фрукты, чтобы избежать проблем с желудком. От фаст-фуда лучше отказаться. В этот день стоит обратить пристальное внимание на свое самочувствие.

ЛЕВ

День предоставит шанс получить повышение. Для этого придется постараться, но вы почувствуете удовлетворение от процесса. В принципе день принесет немного радостей, связанных с работой.

ДЕВА

Не судите людей по внешности – все окажется совсем не так, как вы себе представили поначалу.

ВЕСЫ

Если постоянно говорить партнеру, что он что-то делает не так, вы добьетесь не того результата, который вам нужен. Уменьшите напор и постарайтесь ни на кого не давить.

СКОРПИОН

Этот день окажется очень романтичным. Вас очарует представитель противоположного пола, и вы начнете действовать. Надо отметить, не без успеха.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцов ждет успех в работе с партнерами. Не стоит бояться рисков.

КОЗЕРОГ

Если вы хотите продолжить отношения с партнером, стоит все взвесить и просчитать риски. Это будет крайне непростой выбор.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи отличаются крайней работоспособностью. Придет вдохновение. Вы успеете сделать все и даже больше. Вечером вас пригласят на небольшой праздник.

РЫБЫ

Рыбы могут сделать множество хороших дел. Но стоит быть осторожнее с незнакомцами.

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