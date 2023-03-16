Гороскоп на день: 17 марта у Близнецов осуществится давняя мечта, а Скорпионов очарует противоположный пол

Доверьтесь судьбе
Фото: Мария Бакланова
Астролог из Ижевска открыла тайну, что же ждет представителей каждого знака зодиака 17 марта.
ОВЕН
Самостоятельно справиться с задачами сегодня не получится. Но и помощи просить вам не хочется. В итоге получится завал.
ТЕЛЕЦ
Не стоит принимать участие в общественных мероприятиях, как бы ни давили на вашу совесть. Поверьте, будет лучше, если вы останетесь дома.
БЛИЗНЕЦЫ
В этот день может реализоваться давняя мечта Близнецов. Главное – быть готовым к осуществлению своего желания.
РАК
Стоит налечь на овощи и фрукты, чтобы избежать проблем с желудком. От фаст-фуда лучше отказаться. В этот день стоит обратить пристальное внимание на свое самочувствие.
ЛЕВ
День предоставит шанс получить повышение. Для этого придется постараться, но вы почувствуете удовлетворение от процесса. В принципе день принесет немного радостей, связанных с работой.
ДЕВА
Не судите людей по внешности – все окажется совсем не так, как вы себе представили поначалу.
ВЕСЫ
Если постоянно говорить партнеру, что он что-то делает не так, вы добьетесь не того результата, который вам нужен. Уменьшите напор и постарайтесь ни на кого не давить.
СКОРПИОН
Этот день окажется очень романтичным. Вас очарует представитель противоположного пола, и вы начнете действовать. Надо отметить, не без успеха.
СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет успех в работе с партнерами. Не стоит бояться рисков.
КОЗЕРОГ
Если вы хотите продолжить отношения с партнером, стоит все взвесить и просчитать риски. Это будет крайне непростой выбор.
ВОДОЛЕЙ
Водолеи отличаются крайней работоспособностью. Придет вдохновение. Вы успеете сделать все и даже больше. Вечером вас пригласят на небольшой праздник.
РЫБЫ
Рыбы могут сделать множество хороших дел. Но стоит быть осторожнее с незнакомцами.
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