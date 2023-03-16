Повестки для уточнения данных жителям Удмуртии не направляют

Через 2 недели начинается весенний призыв Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в телеграме сообщил о рассылке повесток на военные сборы более чем в 30 регионах страны. Наши коллеги из «Ъ-Удмуртия» обратились в военный комиссариат республики и узнали, ждать ли вызова мужчинам региона.

«Мы никаких повесток не выписываем», – сообщил начальник мобилизационного отдела Андрей Васильев.

А вот кому повестки действительно придут, так это молодым людям с 18 до 27 лет. Отметим, что 1 апреля начинается весенний призыв и продлится он до 15 июля. Васильев отметил, что этим вопросом занимается другое подразделение комиссариата.

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