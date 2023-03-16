53-летний житель Удмуртии зарезал брата ножом

Возбуждено уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В убийстве брата обвиняют 53-летнего жителя поселка Балезино. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Мужчина жил в одной квартире с пожилой мамой и двумя братьями. Трагедия произошла 13 марта – братья выпили и серьезно поссорились. А потом один из них схватил нож и несколько раз ударил родственника. От полученных ран потерпевший скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас подозреваемый находится под стражей. Следователи осмотрели место преступления, допросили свидетелей и назначили различные экспертизы.

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