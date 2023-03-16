Эксперты рассказали о самых распространенных видах аллергии в России

54% опрошенных страдают от аллергии на пыльцу
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Аналитики компаний «Сбер еаптека» и «Инвитро» провели исследование и выяснили, какие виды аллергии чаще всего встречаются у россиян. Результатами делится RT.
70% опрошенных страдают от аллергии на продукты. Также многие страдают от аллергии на пыльцу и пыль – 54% и 50% соответственно.
У каждого четвертого респондента симптомы реакции проявились в детстве, и лишь у 23% аллергия проявила себя после того, как людям стукнуло 18-25 лет.
Самыми распространенными реакциями организма стали зуд и покраснение (74%), насморк (59%), слезы(51%) и кашель (22%).
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