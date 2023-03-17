Женщину с тотальным поражением легких спасли врачи Ижевска

Сначала женщина занималась самолечением. Фото: @1rkbur

Хирурги РКБ №1 спасли жизнь 55-летней женщины из Удмуртии. Об этом сообщила вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук.

Пациентка почувствовала недомогание еще в январе, но за помощью специалистов обратилась только через несколько недель. Ей поставили диагноз двусторонняя пневмония и острая дыхательная недостаточность. Все это было последствиями перенесенного гриппа. Из районной больницы Кезского района женщину доставили санитарной авиацией в РКБ №1. В первую очередь врачи подключили ее к аппарату ИВЛ, а потом в течение двух недель проводили процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.

«Успешное проведение процедуры ЭКМО, правильно подобранные параметры респираторной поддержки, интенсивная антибактериальная, симптоматическая и патогенетическая терапия позволили стабилизировать состояние пациентки. Эта ситуация еще раз показывает, как важно вовремя обращаться к врачу и не заниматься самолечением», – отметила заведующая пульмонологическим отделением РКБ №1 Оксана Стародубцева.

Сейчас женщина уже в порядке! Она выписалась из больницы и приводит здоровье в норму в ижевском санатории.

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