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НовостиОбщество17 марта 2023 6:09

Глава Ижевска взял под личный контроль ремонт дороги на Копровом проезде

Аварийный ремонт уже не помогает
Софья Кель
Подрядчик увеличит объемы ремонта на проезде. Фото: скриншот из видео @olegbekmemetev

Подрядчик увеличит объемы ремонта на проезде. Фото: скриншот из видео @olegbekmemetev

Жалобы на ямы и выбоины на Копровом проезде продолжают поступать в администрацию Ижевска. По словам главы города Олега Бекмеметьева, участок стал лидером по количеству обращений.

Градоначальник отметил, что дорога пришла в такое ужасное состояние из-за большого трафика, погодных условий и перехода температуры из минуса в плюс. Дорожные дефекты достигли таких размеров, что аварийный ремонт перестал помогать. Поэтому власти ускорили запуск установок для производства литого асфальта. Подрядчик работает по этой установке с 16 марта.

«Ситуация на Копровом взята под мой личный контроль», – заключил Бекмеметьев.

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