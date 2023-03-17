Один человек пострадал в столкновении легковушки и бензовоза в Удмуртии

Причины и обстоятельства уточняются. Фото: ПСЧ-37 @psch37
16 марта, в 17:41 недалеко от поселка Постольский произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ПСЧ №37.
Легковушка и бензовоз столкнулись на 139 км трассы М-7. Пассажир легкового автомобиля получил травмы, но от госпитализации отказался.
Причины и обстоятельства уточняются.
Фото: ПСЧ-37 @psch37
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