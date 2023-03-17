В Ижевске по подозрению в магазинном мошенничестве задержали 27-летнего мужчину

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27-летнего безработного мужчину из Игринского района подозревают в мошенничестве с оплатой товаров в магазинах Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Схема была весьма простой. Молодой человек выбирал понравившийся ему товар в ТЦ или магазине, а затем на кассе предлагал оплатить покупку переводом через СМС-сообщение. Чаще всего это были игрушки и одежда. Он убеждал продавцов в том, что деньги придут в течение суток, отправлял им обычное сообщение и уходил.

Сейчас известно о трех таких преступлениях.

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