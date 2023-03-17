Гороскоп на день: 18 марта Львы откроют сердце для любви, а Тельцам нужно отправиться в путешествие

От судьбы не убежать Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказала, какие события ждут наших читателей.

ОВЕН

Позвольте себе в этот день проснуться в то время, когда вам захочется. Проведите выходной в свое удовольствие: прогуляйтесь по городу, возьмите кофе и насладитесь моментом.

ТЕЛЕЦ

Почему бы вам не уехать на два дня за пределы города? Устройте себе маленькое путешествие с друзьями и получите порцию новых впечатлений и ярких воспоминаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Приберегите свои финансы перед завтрашним днем. После трудной недели вам захочется ощутить полную свободу действий и раскрепоститься.

РАК

Пора бы задуматься о своем здоровье. Не стоит игнорировать сигналы, которые посылает вам ваше тело.

ЛЕВ

Откройте сердце для любви. Даже если в прошлом вам причинили боль, это не повод для отказа от теплых и нежных чувств.

ДЕВА

Работа работой, но про активный образ жизни забывать не нужно. Отправляйтесь на тренировку, переключите все внимание на достижение результата.

ВЕСЫ

Как давно вы проводили время с семьей? Сходите вместе в кафе, на прогулку в парк или же просто посмотрите фильм в кинотеатре.

СКОРПИОН

Побалуйте себя каким-нибудь украшением. Да, может, вы захотите надеть его всего пару раз, но зато это будет знаком проявления любви к себе единственному.

СТРЕЛЕЦ

Хочется перемен? Устройте ремонт или перестановку в доме вместе со своей второй половинкой. Так вы не только на время забудете о всех проблемах, но и сблизитесь с партнером.

КОЗЕРОГ

Вам просто необходимо развеяться и выплеснуть все эмоции. Помните, любой трудный жизненный этап когда-нибудь закончится, а сейчас вам остается просто переждать его.

ВОДОЛЕЙ

Впереди вас ждет непростое решение с приобретением недвижимости. Взвесьте все «против» и «за», обсудите это несколько раз с близкими и только тогда делайте шаг к реализации планов.

РЫБЫ

Как говорил один мужчина в самом расцвете сил и с пропеллером на спине: «Спокойствие, только спокойствие». Проведите этот день без особого напряжения. Не стоит резко менять свой план действий, пусть все идет своим чередом.

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