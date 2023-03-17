Мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с ожидаются в Удмуртии в ночь на 18 марта

На дорогах образуются гололедица и снежный накат Фото: Архив КП

В ночь с 17 на 18 марта местами по Удмуртии ожидается мокрый снег и усиление западного и северо-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщает председатель регионального правительства Ярослав Семенов, ссылаясь на информацию гидрометцентра.

На дорогах образуются гололедица и снежный накат. Водителей просят соблюдать дистанцию на дорогах и быть внимательными.

В случае отключения электричества или повреждений энергообъектов жителям стоит позвонить в контакт-центр Россетей по номеру 8-800-220-0-220.

Напомним, что ранее «Комсомолка» подготовила подробный прогноз погоды на эти выходные.

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