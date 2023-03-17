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НовостиПроисшествия17 марта 2023 10:39

Директором школы в Глазове заинтересовался Следственный комитет

Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями
Софья Кель
Благоустройство стадиона до сих пор не закончили

Благоустройство стадиона до сих пор не закончили

Фото: Архив КП

31-летнего директора школы в Глазове подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В октябре 2021 года подозреваемый заключил контракты на благоустройство школьного стадиона на сумму более 1,9 млн рублей. А затем подписал акты о выполнении работ, хотя по факту ремонта не было.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Отметим, что благоустройство стадиона до сих пор не закончили.

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