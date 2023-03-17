Председатель ТСЖ в Ижевске украл у жильцов более 230 тысяч рублей

Мужчина полностью возместил нанесенный ущерб Фото: Мария Бакланова

В Ижевске за кражу денег и изготовление поддельных документов осудили председателя правления ТСЖ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Мужчина растратил более 96 тысяч рублей из накоплений товарищества, а также подделал документы и заключил фиктивный договор подряда на 138 тысяч рублей. Таким образом он украл более 230 тысяч рублей.

Председатель полностью возместил нанесенный ущерб. Суд приговорил его к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

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