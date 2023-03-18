Погода на день: 18 марта в Ижевске снег и +3 градуса

В Ижевск пришла весна Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет о погоде на 18 марта. По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег.

Температура воздуха в дневные часы составит +1…+3°С. На дорогах сохраняются гололедица и накат – будьте особенно внимательными и осторожными. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

Ночью ясно, температура воздуха опустится до -8°С, ветер северный 2-3 м\с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление составит 759 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Отличной вам субботы, ижевчане!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мокрый снег и усиление ветра до 17 м/с ожидаются в Удмуртии в ночь на 18 марта

Гороскоп на день: 18 марта Львы откроют сердце для любви, а Тельцам нужно отправиться в путешествие

Пострадавшая из-за падения снега с крыши 3-летняя девочка вернулась в Можгу